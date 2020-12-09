В Севастополе пройдет первый онлайн-фестиваль молодежи UniFest. Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Молодежный фестиваль UniFest, организованный Севастопольским государственным университетом, пройдет в онлайн-формате.

В рамках мероприятия на 20 декабря запланирован прямой эфир с популярным рэпером ST, которому можно будет задать любой вопрос, ток-шоу и многое другое. Организаторы также подготовили для студентов лекции от различных спикеров, которые будут размещать на YouTube-канале в течение двух недель.

Помимо этого, 20 декабря в прямом эфире подведут итоги и объявят победителей конкурса талантов UniStar, в котором приняли участие больше 40 студентов, выступающих в различных музыкальных жанрах. Главный приз для финалистов – запись песни в современной студии.

Также в прямом эфире между зрителями разыграют современную игровую приставку Sony PlayStation 5.

Фестиваль проводится при поддержке Правительства Севастополя, Ресурсного Молодежного центра, Федерального агентства по делам молодежи, молодежного движения «Молодежь Севастополя» и генерального партнера «Парк патриот Медиа».

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте uni-fest.ru.

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