В Крыму за сутки COVID-19 заболело 289 человек.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 289 человек. В 17 случаях болезнь развивалась бессимптомно.
Из общего числа зараженных 211 человек самостоятельно обратились к врачу, почувствовав неладное. Еще 78 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными.
- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4588 человек, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.
За весь период с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму болезнь успешно побороло 13 тысяч 913 человек. Умерло за этот же период 347 человек.
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