Крым попал в ТОП-5 самых манящих направлений 2021 года. Фото: Архив "КП"

Крым попал в рейтинг самых манящих направлений 2021 года. По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха, регион занял первое место в ТОП-5 привлекательных мест, набрав 42% голосов.

Второе и третье места поделили меж собой Алтай и Карелия – по 16% и 12% голосов соответственно. Туристов также манит что-то неизведанное. Так, некоторые с удовольствием бы поехали на Камчатку; в рейтинге она заняла 4 место, набрав 10% голосов.

При этом в комментариях пользователи отмечают, что юг уже не впечатляет, и тот же Крым исследован вдоль и поперек.

- На север тянет, где холодно, сугробы по второй этаж домов. В Норильск хочу: супер снег, супер морозы и супер облезлые дома. Город, где все идеально. И в Якутию можно, к шаманам, - отмечает один из комментаторов.

Некоторые же шутят, что второй год путешествий по России точно не выдержат.

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