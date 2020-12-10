За сутки в Крыму от коронавируса скончались 8 человек

Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки умерли 8 человек от коронавируса. Таким образом, общее число скончавшихся от ковида с начала пандемии в республике достигло 355 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Крыма.

Амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2 104 человека, стационарное - 2991 человек. При этом в обсерваторы изолировано 82 человека.

Напомним, за 9 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 289 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в Крыму обнаружено 17950 человек с ковидом, выписано с выздоровлением - 13 913.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50