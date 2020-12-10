В библиотеке Франко пройдет выставка лучших идей реконструкции Гагаринского парка. Фото: парк-гагарина.рф

В Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени Франко пройдет выставка проектов-концепций реконструкции парка имени Гагарина в Симферополе.

- В настоящее время проходит подведение итогов открытого архитектурного конкурса, в рамках которого 10 декабря в 12.30 откроется выставка проектов-участников, - уточнил начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации крымской столицы Олег Коробчук, слова которого приводят в пресс-службе мэрии.

Основной целью конкурса стало формирование целостной архитектурно-планировочной концепции парка в сферах архитектуры, ландшафтной архитектуры, дизайна и благоустройства.

Напомним, прием работ на конкурс по реконструкции парка имени Гагарина завершился 4 декабря. Жюри выбрало 15 лучших проектов, и 5 декабря их опубликовали на официальном сайте конкурса.

Сам конкурс запустили 1 октября. Заказчиком выступил Совет министров Крыма, оператором – Союз архитекторов РК. Общий призовой фонд составил миллион рублей.

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