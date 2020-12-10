К 2022 году в Крыму введут в эксплуатацию 20 новых детских садов. Фото: Министерство строительства и архитектуры РК

В этом году очередь в детские сады Симферополя сократилась и составляет 4 846 детей, сообщила КП-Крым начальник управления образования столицы Татьяна Сухина.

- В электронной очереди находится 4 тысячи 846 детей. От 2 до 3 лет - 1734 ребенка, от 3 до 7 лет - 3112. На сегодняшний день есть 141 свободное место в группах раннего возраста, младшего и подготовительных. С 15 декабря открывается дошкольное учреждение «Карандаши» в микрорайоне Луговое, ждем всех желающих, там 141 свободное место, - отметила Сухина.

Также начальник управления добавила, что в этом учебном году с 1 июня они выдали 6 467 путевок в детские сады.

Строительство дошкольных учреждений в столице продолжается по ФЦП, также возводятся модульные сады.

Всего к 2022 году по Крыму в эксплуатацию введут 20 новых детских садов.

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