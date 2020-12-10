Крым не будет вводить курортный сбор в следующем году

Курортный сбор планировали внедрить еще в 2019 году. Фото: Архив "КП".

Курортный сбор в Крыму не будут вводить в следующем году. Новый налог, призванный улучшить благоустройство курортных территорий, планировалось внедрить с мая 2021-го в размере 50 рублей с туриста.

- Главой республики внесены изменения в закон о курортом сборе с переносом на 1 мая 2022 года, - сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк.

По его словам, 2021 год будет проходить в условиях дальнейшей угрозы распространения коронавируса, что требует иного законодательного регулирования туристической отрасли.

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