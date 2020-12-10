В Китае предостерегли НАТО от попыток напасть на российский Крым

НАТО остерегают от попыток взятия Крыма. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Попытка взятия Крыма закончится для Запада проигрышем, так как Россия сделала из полуострова настоящую крепость. Стратегическое значение региона имеет огромную значимость за счет своего выхода к Черному морю.

Поскольку после референдума в марте 2014 года и возвращения Крыма в Россию НАТО множество раз пыталось спровоцировать военный конфликт, ответом страны стало размещение в регионе зенитных систем С-400, готовых сбить любой истребитель, пересекающий границу.

Помимо этого, в Крыму также базируются многоцелевые истребители Су-30, бомбардировщики Су-24, надводные и подводные корабли Черноморского флота, противокорабельные ракетные комплексы берегового базирования и другие виды вооружения, пишет китайское издание «Sina».

- Желающий пойти штурмовать полуостров потерпит поражение и понесет огромные потери, - подчеркивают эксперты издания.

Имеющийся потенциал дает возможность России не только обезопасить Крым, но и контролировать все Черное море. Для этого была проведена большая работа, и РФ готова к любому развитию событий, заключает «Sina».

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