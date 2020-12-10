В «Тайгане» выпустили видео в память о погибшем льве

Руководство парка почтило память львенка "Али". Фото: Архив "КП"

В сети появилось видео, как директор крымского сафари-парка скорбит о погибшем львенке Олежке («Алишке»).

Напомним, не так давно весь Крым облетела скандальная новость о смерти льва Али в парке «Тайган». Владелец животного был шокирован случившимся, но руководство парка не выходило на связь.

Однако эксперты до сих пор считают, что в смерти хищника нельзя обвинять Олега Зубкова, ведь дикие животные в «Тайгане» живут не в клетках, а в естественной среде обитания, поэтому убийство среди хищников можно считать нормой.

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