В Крыму 10 и 11 декабря ожидается ураганный ветер. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму объявили штормовое предупреждение. Так, жителям и гостям региона стоит быть готовыми к усилению ветра до 15-20 метров в секунду во второй половине 10 декабря и 11 декабря. В некоторых районах порывы будут достигать 25 метров в секунду.

В пресс-службе ГУ МЧС по Крыму напомнили, что риск возникновения ЧП во время непогоды возрастает: могут оборваться линии электропередач и связи, рухнуть хлипкие и ветхие рекламные конструкции, старые и сгнившие деревья.

Жителям и гостям полуострова настоятельно рекомендуют обходить стороной широкоформатные вывести и дорожные знаки. Также не советуют находиться вблизи береговой линии во время шторма.

Судоводителям и любителям рыбной ловли лучше воздержаться от выхода в море, а автолюбителям советуют соблюдать скоростной режим.

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