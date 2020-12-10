Когда по улицам Симферополя поедут новогодние троллейбусы

Украшенные троллейбусы также появятся в Алуште и Ялте. Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

Украшенные на новогоднюю тематику троллейбусы прокатятся по улицам Симферополя, сообщил КП-Крым пресс-секретарь ГУП РК «Крымтроллейбус» Сергей Петля.

- Праздничный транспорт точно выйдет в этом году на городские улицы. Симферопольцы и гости столицы даже смогут встретить там Деда мороза и Снегурочку. Точные даты курсирования пока не согласованы, - отметил пресс-секретарь.

Украшенные троллейбусы также появятся в Алуште и Ялте. Стоимость проезда будет как и в обычном - 17 рублей.

Планируется, что на внешней части транспорта наклеят тематические рисунки и снежинки. Внутри троллейбусы могут украсить мишурой, водители наденут шапки Деда Мороза.

Предварительно, праздничный транспорт выйдет на маршруты в конце декабря.

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