Политолог: у организатора блэкаута Крыма могут возникнуть проблемы при пересечении границ других стран

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У бывшего вице-премьера Ленура Ислямова, которого признали виновным в подрыве электроопор на границе с Крымом, могут задержать при пересечении границы Украины с другими государствами, а не только с Россией. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара.

Напомним, 10 декабря Верховный суд Крыма заочно вынес приговор Ислямову. Его приговорили к 19 годам лишения свободы и признали виновным по пунктам «а», «б» части 2 статьи 281 УК РФ – диверсия, совершенная группой лиц и повлекшая значительный материальный ущерб. Также бывшего крымского чиновника признали виновным в с овершение шести эпизодов преступления по части 2 статьи 280.1 УК РФ – публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

- Безусловно, в случае пересечения границ РФ Ислямов будет задержан. Я думаю, что он будет опасаться и выезда за границу, поскольку данные статьи теоретически могут проходить и по линии Интерпола, – заявил Владислав Ганжара, - Считаю абсолютно оправданным решение суда и вынесение приговора господину Ислямову в том виде, в котором он есть, поскольку на самом деле он является настоящим преступником. Он нанес очень серьезный ущерб социально-экономической сфере полуострова.

Эксперт добавил, что за подрывом ЛЭП в 2015 году могла бы последовать настоящая социально-гуманитарная катастрофа, если бы Россия вовремя не запустила в эксплуатацию энергомост.

- На Украине большое количество людей вовлечены в противозаконную преступную деятельность как в отношении нашей республики, так и в отношении Донбасса. Но никакой правовой оценки с точки зрения законодательства Украины Ислямов за подрыв линий электропередач не получил, хотя это был террористический акт, скорее всего, согласованный с высшим должностным руководством, - заключил эксперт.

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