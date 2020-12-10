Крымские школы отпустят учеников на зимние каникулы 31 декабря

Крымские школы отпустят воспитанников на каникулы 31 декабря. Фото: Архив "КП"

В соответствии с общими рекомендациями Министерства образования Крыма, школьники отправятся на зимние каникулы 31 декабря. Но в ведомстве не исключили, что некоторые школы могут распустить учеников по домам и раньше.

- Если что-то поменяется, мы об этом сообщим. Пока план такой: новогодние каникулы начинаются в соответствии с графиками, которые утверждались на начало учебного года, - уточнили КП-Крым в пресс-службе Министерства образования РК.

С каникул ребята выйдут 11 января 2021 года. Но есть несколько нюансов.

- В соответствии с законодательством, каждая школа имеет право сама определять каникулярный период. Мы же располагаем общими рекомендациями. Поэтому может сложиться такая ситуация, что одна школа уйдет на каникулы на два дня раньше, другая - на два дня позже, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, от крымских властей пока не поступало распоряжений увеличить количество выходных из-за роста числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией и респираторными заболеваниями.

Напомним, в Крыму на дистанционном обучении сейчас находится 175 классов в 76 школах - всего 4 тысячи 414 учеников.

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