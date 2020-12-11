Погода в Крыму на 11 декабря: сыро и тепло до +15

В Крыму переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 декабря на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, так же наблюдается переменная облачность.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: без существенных осадков. Ветер юго-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

На Южном берегу Крыма днем местами небольшой дождь. Ветер восточный до 20-25 м/с. Днем тепло +11… +13°.

Вода в Черном море +8°… 12°.

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