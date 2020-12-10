В Симферополе и Севастополе 11 декабря частично отключат электричество

Электричество отключат временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 декабря в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонта электросетей пропадет свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Родионова, 3, 5;

ул. Беспалова, 49а;

проспект Вернадского, 167, 169;

проезд Высоковольтный 28, 15-17 (нечет);

ул. Генова, 124-140 (чет), 97-141 (нечет);

ул. Депутатская, 24-48 (чет), 9-25 (нечет);

ул. Амурская, 2-46 (чет), 1-89 (нечет);

ул. Белая, 2-34 (чет), 1-37 (нечет);

ул. Рыбалко, 3;

ул. Гридасова, 14;

ул. Дмитриева, 2/17, 5;

ул. Механизаторов, 2-10 (чет), 1-13 (нечет);

ул. Отважных, 2-32 (чет), 1-9 (нечет);

ул. Проспект Победы, 296, 296а,298/2, 302,310-328 (чет);

ул. Тенистая, 1-55 (нечет);

ул. Харьковская, 46-86 (чет), 45-83 (нечет);

пер. Строителей, 32-44 (чет), 33-45 (нечет);

ул. Леси Украинки, 53;

ул. Широкая, 26-38 (чет), 37-53 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.30 до 12.00

пр. Генерала Острякова, 5-А, 7-А, 7-Б, 65-А, 11-А, 9;

ул. Николая Музыки, 38, 44-48;

ул. Супруна, 42;

пр. Косогорный, 21-А, 39;

ул. Маршала Бирюзова, 40, 42

с 9.00 до 12.00

спуск Шестакова, 1;

ул. Большая Морская, 3;

ул. Дроздова, 5-9;

ул. Марата, 18;

ул. Свердлова, 3;

ул. Суворова, 6, 8

с 9.00 до 13.00

пл. Пирогова, 5-В, 5-А, 1-А, 1, 2, 6-16;

ул. Белкина, 11;

ул. Льва Толстого, 2;

ул. Пирогова, 2-А, 2-Б, 2-В, 2, 1-25;

ул. Рябова, 2-26, 5-а, 9, 15, 19-23, 27-31, 37;

ул. Шварца, 2-26, 1-25;

ул. 5 Бастионная, 1-7, 8-12

с 9.00 до 17.00

пр. Каспийский, 3-27,31-35;

ул. Кавказская, 16, 15, 17, 19;

ул. Каспийская, 2-72, 78-92, 65, 9-17, 63, 73-91;

ул. Мирная, 8, 3-5;

ул. Станюковича, 2-48, 1-49;

ул. Таманская, 20;

ул. Танкистов, 4;

ул. Урицкого, 5;

наб. Назукина, 1-15, 19-27;

ул. Калича, 2, 2-А,8,12-20,27-51,55,59-67;

ул. Кирова 18,34,41;

ул. Куприна 1;

ул. Рубцова Герасима 4,10,15,17;

ул. Богдана Хмельницкого 20-Б,14,58-62, 45-А,47-А,39-43,49-53;

ул. Пограничная 16,18;

ул. Терлецкого 64-а, 48-64, 19-а, 21, 31;

село Хмельницкое: ул. Большевистская, 50-54; ул. Изобильная, 10-а, 2-12, 1-9; про. Сумской, 2-10; ул. Демьяна Бедного, 2-30, 3-39

село Тыловое: ул. Лесная, 2-4, 1-А, 1-7; ул. Севастопольская, 6, 5

село Орлиное: ул. Кедровая, 4-14, 7, 15; ул. Тюкова, 68-А; ул. Ивана Пахомова, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 4-6, 12, 1-А, 1-Б, 1-В, 1-7

ул. Михайловская, 26-30, 25-33; ул. Романова, 2-18, 19-27; ул. Слепнева, 41, 43; ул. Симонок, 4, 8-44, 35; ул. Гвардейская, 20-А, 20

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