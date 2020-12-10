В Симферополе и Севастополе 11 декабря частично отключат электричество

Электричество отключат временно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
11 декабря в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонта электросетей пропадет свет.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Генерала Родионова, 3, 5;
ул. Беспалова, 49а;
проспект Вернадского, 167, 169;
проезд Высоковольтный 28, 15-17 (нечет);
ул. Генова, 124-140 (чет), 97-141 (нечет);
ул. Депутатская, 24-48 (чет), 9-25 (нечет);
ул. Амурская, 2-46 (чет), 1-89 (нечет);
ул. Белая, 2-34 (чет), 1-37 (нечет);
ул. Рыбалко, 3;
ул. Гридасова, 14;
ул. Дмитриева, 2/17, 5;
ул. Механизаторов, 2-10 (чет), 1-13 (нечет);
ул. Отважных, 2-32 (чет), 1-9 (нечет);
ул. Проспект Победы, 296, 296а,298/2, 302,310-328 (чет);
ул. Тенистая, 1-55 (нечет);
ул. Харьковская, 46-86 (чет), 45-83 (нечет);
пер. Строителей, 32-44 (чет), 33-45 (нечет);
ул. Леси Украинки, 53;
ул. Широкая, 26-38 (чет), 37-53 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.30 до 12.00
пр. Генерала Острякова, 5-А, 7-А, 7-Б, 65-А, 11-А, 9;
ул. Николая Музыки, 38, 44-48;
ул. Супруна, 42;
пр. Косогорный, 21-А, 39;
ул. Маршала Бирюзова, 40, 42
с 9.00 до 12.00
спуск Шестакова, 1;
ул. Большая Морская, 3;
ул. Дроздова, 5-9;
ул. Марата, 18;
ул. Свердлова, 3;
ул. Суворова, 6, 8
с 9.00 до 13.00
пл. Пирогова, 5-В, 5-А, 1-А, 1, 2, 6-16;
ул. Белкина, 11;
ул. Льва Толстого, 2;
ул. Пирогова, 2-А, 2-Б, 2-В, 2, 1-25;
ул. Рябова, 2-26, 5-а, 9, 15, 19-23, 27-31, 37;
ул. Шварца, 2-26, 1-25;
ул. 5 Бастионная, 1-7, 8-12
с 9.00 до 17.00
пр. Каспийский, 3-27,31-35;
ул. Кавказская, 16, 15, 17, 19;
ул. Каспийская, 2-72, 78-92, 65, 9-17, 63, 73-91;
ул. Мирная, 8, 3-5;
ул. Станюковича, 2-48, 1-49;
ул. Таманская, 20;
ул. Танкистов, 4;
ул. Урицкого, 5;
наб. Назукина, 1-15, 19-27;
ул. Калича, 2, 2-А,8,12-20,27-51,55,59-67;
ул. Кирова 18,34,41;
ул. Куприна 1;
ул. Рубцова Герасима 4,10,15,17;
ул. Богдана Хмельницкого 20-Б,14,58-62, 45-А,47-А,39-43,49-53;
ул. Пограничная 16,18;
ул. Терлецкого 64-а, 48-64, 19-а, 21, 31;
село Хмельницкое: ул. Большевистская, 50-54; ул. Изобильная, 10-а, 2-12, 1-9; про. Сумской, 2-10; ул. Демьяна Бедного, 2-30, 3-39
село Тыловое: ул. Лесная, 2-4, 1-А, 1-7; ул. Севастопольская, 6, 5
село Орлиное: ул. Кедровая, 4-14, 7, 15; ул. Тюкова, 68-А; ул. Ивана Пахомова, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 4-6, 12, 1-А, 1-Б, 1-В, 1-7
ул. Михайловская, 26-30, 25-33; ул. Романова, 2-18, 19-27; ул. Слепнева, 41, 43; ул. Симонок, 4, 8-44, 35; ул. Гвардейская, 20-А, 20
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