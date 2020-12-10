Двое крымчан завоевали медали на конкурсе молодых виноделов

Трое победителей конкурса. Фото: организаторы мероприятия «Молодая Лоза»

Двое крымчан-виноделов заняли второе место на Всероссийском профессиональном конкурсе «Молодая лоза», который проводился в Тамани 4 декабря. Заявки на участие подавали больше 30 виноделов из Краснодарского, Ставропольского края, а также из Севастополя и Крыма. Конкурс проводился при поддержке министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

В очный этап конкурса, где нужно было отвечать на вопросы по виноградарству, дефектам вина и купажированию, прошли 19 человек.

- В этом году конкурс стал не только площадкой для соревнования, но и для обучения. Мы видим в этом правильный подход. Философия IOC – помощь виноделам не только в работе, но и в образовании, поэтому мы поддержали конкурс в этом начинании. Наши специалисты готовы делиться знаниями и помогать молодым виноделам - отмечает Маргарита Панкратова, представитель Института Энологии Шампани (IOC) в России.

Победителем конкурса стал Михаил Цветков из Геленджика, второе место занял Павел Балух из Севастополя, на третьем месте - крымчанин Иван Захаров.

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