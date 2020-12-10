В Симферополе преобразили Аллею космонавтов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аллею космонавтов у кинотеатра «Космос» Симферополя привели в порядок: озеленили, установили скамьи и оборудовали пешеходными дорожками. Там же разместили два уникальных объекта – антенные системы «Кедр» и «Дельта», которые в дар крымской столице передал Центр дальней космической связи под Евпаторией.

Торжественное открытие Аллеи космонавтов, по словам председателя Государственного Совета РК Владимира Константинова, является символом постепенного восстановления Россией своего статуса комической державы.

Идея создания аллеи принадлежит депутату Госсовета Валерию Аксенову.

- В Крым возвращается космос. Это и дистанционное зондирование земли, и информационные технологии, технологии в медицине. Будем считать, что это первый этап, первая часть нашего проекта по созданию Аллеи космонавтики, - цитируют депутата в Крымской газете.

Антенные системы будут не единственными уникальными объектами, к ним планируют добавить еще экспонатов космической тематики.

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