Крым вошел в топ-10 популярных направлений по брони коттеджей на Новый год

Многие россияне мечтают встретить Новый 2021-год в Крыму. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Россияне стали чаще планировать встречу Нового года не в гостиницах и отелях, а в отдельных домах. Стало известно, что на 18 процентов выросла бронь коттеджей на новогодние праздники. Этот тренд в полной мере относится и к Крыму.

- Самый дорогой отдых в коттеджах Красной Поляны, Московской области и Шерегеше а, самый дешевый в Крыму, Владимирской области и Ленинградской области, - сообщили эксперты сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Рейтинг популярных направлений по аренде коттеджей на Новый год 2021:

Ялта

Банное

Шерегеш

Суздаль

Красная Поляна

Егорьевск

Осташков

Петрозаводск

Олонец

Лахденпохья

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