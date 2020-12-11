Крым вошел в топ-10 популярных направлений по брони коттеджей на Новый год

Многие россияне мечтают встретить Новый 2021-год в Крыму.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Россияне стали чаще планировать встречу Нового года не в гостиницах и отелях, а в отдельных домах. Стало известно, что на 18 процентов выросла бронь коттеджей на новогодние праздники. Этот тренд в полной мере относится и к Крыму.
- Самый дорогой отдых в коттеджах Красной Поляны, Московской области и Шерегеше а, самый дешевый в Крыму, Владимирской области и Ленинградской области, - сообщили эксперты сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Рейтинг популярных направлений по аренде коттеджей на Новый год 2021:
Ялта
Банное
Шерегеш
Суздаль
Красная Поляна
Егорьевск
Осташков
Петрозаводск
Олонец
Лахденпохья
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