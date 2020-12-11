Мать троих детей из Феодосии потратила маткапитал на автомобиль. Фото: "КП" Архив

В Феодосии мать троих детей потратила материнский капитал на удовлетворение собственных желаний и покупку автомобиля. Ее обвинили в мошенничестве и приговорили к году условно с испытательным сроком.

Женщина подала заявление в Пенсионный фонд России. Маткапиталом она якобы хотела погасить кредит на строительство дома. Но полученные деньги обвиняемая потратила на собственные нужды и покупку машины, сообщается в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Служители Фемиды признали жительницу Феодосии виновной и приговорили к году условно с испытательным сроком на тот же период. Помимо этого, мошеннице придется возместить ущерб, причиненный государству.

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