В Крыму зафиксировали новый антирекорд по числу зараженных COVID-19. Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки зарегистрировали рекордное число заболевших новой коронавирусной инфекцией – 306 случаев заражения, в 9 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

- Из общего количества заболевших 227 выявлены при обращении за медицинской помощью. Еще 79 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.

За сутки в лабораториях на новую коронавирусную инфекцию проверили 4 тысячи 837 человек. За все время с начала пандемии болезнь успешно побороло 14 тысяч 110 человек, скончалось же – 355 COVID-положительных пациента.

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