В Крыму скончалось еще 7 COVID-положительных пациентов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Крыму зафиксировали еще 7 летальных случаев от COVID-19. Таким образом, число скончавшихся от новой коронавирусной инфекции пациентов достигло 362.

Напомним, в Крыму за сутки COVID-19 заболело рекордное число человек – 306. У 9-и из них болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа заболевших к врачу за медпомощью самостоятельно обратилось 227 человек. Еще 79 нашли среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими.

В крымских лабораториях за сутки провели 4 тысячи 837 тестов на коронавирус. За весь период с начала пандемии болезнь успешно побороло 14 тысячи 110 человек.

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