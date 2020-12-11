В Крыму будут использовать передвижные медкомплексы

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В Крыму будут использовать передвижные специализированные медицинские комплексы. Это позволит обеспечить доступность медпомощи, заявила Анна Николаева, главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Республики Крым, заместитель главврача по медицинской части ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» Анна Николаева.

По ее словам, использование передвижных медкомплексов увеличит показатель диспансеризации и профилактических осмотров.

- Это будет способствовать повышению ранней выявляемости и более успешному лечению опухолевых процессов молочной железы, легких, а также туберкулеза, - пояснила главный внештатный терапевт Минздрава РК.

В Крыму закупили 10 комплексов общей стоимостью 225,99 миллиона рублей. Они оборудованы цифровым маммографом, флюорографом и рабочим местом врача. Медкомплексы доставили в Алушту, Белогорский, Джанкойский, Кировский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Советский, Черноморскийи Красногвардейский районы.

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