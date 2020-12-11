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Экономика

Стало известно, куда тратят деньги с платных парковок Симферополя

Половину средств тратят на содержание парковочных мест
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Деньги с платных парковок уходят на их содержание.

Деньги с платных парковок уходят на их содержание.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Симферополя рассказали, куда идут деньги с платных парковок Симферополя. Так, половина поступает в бюджет города, другая – на содержание парковочных мест.

- Большая часть заработанных средств идет на оборудование площадок, ликвидацию транспортных заторов и дорожного транспорта, - сообщил замначальника управления транспорта и связи администрации Симферополя Юрий Иващенко, слова которого приводит Крым 24.

Он также уточнил стоимость одного парковочного места в Симферополе. Автомобилистам придется отдать 50 рублей за час стоянки.

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