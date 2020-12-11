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Многодетные семьи Крыма за год получили больше 12 миллиардов рублей соцподдержки

Им выплачивались пособия при рождении ребенка и по уходу за ребенком
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Многодетные семьи Крыма за год получили больше 12 миллиардов рублей соцподдержки.

Многодетные семьи Крыма за год получили больше 12 миллиардов рублей соцподдержки.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Крымские многодетные семьи в этом году получили больше 12 миллиардов рублей в качестве социальной поддержки.

- В частности, это пособие при рождении ребенка, по уходу за ребенком, льготы при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, - уточнила на пресс-конференции в Симферополе первый замминистра труда и соцзащиты Крыма Татьяна Гудилко, слова которой приводит Крымское информационное агентство.

Она также добавила, что Госсовет Крыма в первой декаде декабря продлил срок ежемесячных выплат на третьего и последующих детей до 31 декабря 2022 года.

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