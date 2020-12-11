В Керчи строят новый путепровод

Протяженность путепровода составит 184,5 метров. Фото: пресс-службы «РСК-ЮГ»

В Керчи продолжается строительство путепровода. Как сообщили в пресс-службе строительной компании «РСК-ЮГ», он позволит исключить пересечение в одном уровне с улицей Буденного с однопутной железной дорогой.

Протяженность путепровода составит 184,5 метров, а ширина - 24 метра. Все работы будут проводиться компанией ООО «РСК-ЮГ» в два этапа. Строительство транспортной развязки осуществляется в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». Заказчиком «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

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