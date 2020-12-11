В сети госаптек объяснили, с чем связан дефицит льготных лекарств в Крыму

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В Крыму зафиксировали увеличение спроса на препараты для лечения сахарного диабета и онкологии. Руководитель госпредприятия «Крым-Фармация» Тарас Чеславский пояснил, что медики начали выписывать рецепты для покупки препаратов на более длительный срок, потому лекарств стало не хватать.

- На сегодняшний момент существуют некоторые проблемы с рядом препаратов. Это препараты для лечения сахарного диабета: вилдаглиптин, ситаглиптин, инсулин деглудек и так далее. По онкологии: гозерелин. Препаратов не так много, но спрос на них возрос, потому что медорганизации стараются выписать рецепты на более длительный срок лечения, чтобы ограничить посещение льготниками медорганизаций в период пандемии, - передает слова Тараса Чеславского пресс-служба главы республики.

Сеть государственных аптек и Минздрав Крыма будут проводить дополнительные закупки препаратов по заявкам.

Уже в понедельник, 14 декабря, в аптечную сеть поступит востребованный препарат ситаглиптин.

По данным «Крым-Фармации», за 11 месяцев текущего года 77 700 человек получили по региональной льготной программе 475 567 рецептов. Приобретение льготных лекарств доступно в 63 аптеках полуострова.

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