«Преступление века»: Жительница Красноперекопска украла в аптеке коврик

Крымчанка решила, что придверной коврик аптеке не нужен и унесла его домой. Фото: скрин из видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как крымчанка аккуратно двигает ногами придверный коврик, заходя в аптеку. Сначала происходящее не вызывает подозрений, но затем, купив таблетки, женщина пинает коврик подальше от дверей, скручивает его и тихонечко крадет.

Видеозапись разлетелась по группам в соцсетях, и, скорее всего, сделала мелочную воровку звездой в родном Красноперекопске.

Пользователи в соцсетях стали активно обсуждать преступление года, пошли шутки о тайном агенте на спецоперации и гениально чистой работе.

- Надо отдать должное - по красоте сработала, - пишет Виталий.

Некоторые предположили, что женщина просто любит устраивать дома уют за чужой счет.

- Все в дом, хозяйственная, - комментирует Айдер.

А кто-то даже поведал, что клептоманку замучила совесть. Под покровом ночи она вернулась на место преступления и вернула коврик на место.

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