В Ялте на взятке в 100 тысяч долларов попались замначальника следствия и адвокат

Крупный милицейский чин погорел на взятке в $100 тысяч

Следственный комитет возбудил уголовное дело на исполняющего обязанности замначальника следственного отдела управления МВД в Ялте. По данным следствия, он через посредника получил 100 тысяч долларов от гражданки соседнего государства за узаконивание земельных наделов.

- Должностным лицом УМВД России по городу Ялте проводилась проверка по сообщению о возможных неправомерных действиях при постановке на кадастровый учет земельных участков, приобретенных гражданкой соседнего государства, - сообщили в пресс-службе главка СК. - У сотрудника полиции возник преступный умысел на получение взятки за вынесение по результатам проверки постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Посредником в получении взятки стал знакомый адвокат. Отказ в возбуждении уголовного дела он обменял на оговоренную сумму в 100 тысяч долларов. Оба мздоимца были задержаны сотрудниками ФСБ.

В ходе обысков изъяты документы и электронные носители, представляющие интерес для следствия. В настоящее время готовится ходатайство об избрании меры пресечения задержанным. Поскольку они относятся к особому перечню лиц, решение о возбуждении уголовного дела выносится руководителем управления СК по Крыму и Севастополю.

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