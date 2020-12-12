Погода в Крыму на 12 декабря: ветрено и тепло до +14

Выходной можно провести на свежем воздухе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 декабря на Крымском полуострове, как обещают синоптики, не произойдет никаких природных катаклизмов.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный до 14 17 м/с.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Ветер восточный, юго-восточный до 17 м/с. Днем тепло до +12… +14°.

Вода в Черном море +8°… 12°.

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