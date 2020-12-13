Погода в Крыму на 13 декабря: ветрено и тепло до +15

Крым красив в любую погоду. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 декабря на Крымском полуострове сплошь да кряду небо, затянутое облаками.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11м/с. Днем +13…+15°.

На Южном берегу Крыма облачно переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный до 15 м/с. Днем +13…+15°.

Вода в Черном море +7°… 12°.

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