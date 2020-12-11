В Симферополе вандалы начали портить контейнеры для хранения реагентов

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Вандалы испортили несколько контейнеров для хранения реагентов в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Новые емкости начали устанавливать в конце ноября. В них хранится противогололедный реагент, которым будут посыпать тротуары и дороги при минусовых температурах.

- Хочу предупредить некоторых «хозяйственных» граждан об уголовной ответственности за порчу муниципального имущества и попросить не мешать работе городских служб, не пытаться повредить установленные емкости и не забирать из них химическую смесь себе домой. К сожалению, подобные попытки уже фиксировались, - отметил директор муниципального бюджетного учреждения (МБУ) «Город» Антон Гумен.

По данным МБУ, контейнеры для реагентов закончат устанавливать на этой неделе. Уже расставлено около 150 емкостей, некоторые заполнены.

Если наступит гололед, то пять дежурных машин проведут обработку улиц города с наибольши трафиком движения реагентами, а уборщики посыплют тротуары.

Напомним, что на зиму закупили около тысячи тонн противогололедного реагента.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50