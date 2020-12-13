В Симферополе и Севастополе 14 декабря частично отключат электричество

Энергетики затеяли ремонт оборудования. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 декабря в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонта электросетей исчезнет ток.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Крымских Партизан, 3-9 (нечет), 19;

ул. Дмитрия Ульянова, 6, 8;

ул. Севастопольская, 74/1, 76

проезд Высоковольтный, 28, 15-17 (нечет);

ул. Генова, 124-140 (чет), 97-141 (нечет);

ул. Депутатская, 24-48 (чет), 9-25 (нечет);

ул. Амурская, 2-46 (чет), 1-89 (нечет);

ул. Глинки, 2-14 (чет), 1-7 (нечет);

пер. Карьерный, 32-48(чет), 15/7;

ул. Луговая, 6

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Лермонтова 1-4, 6, 8, 10, 12-а;

ул. Мичурина 1-11 (нечет), 12;

ул. Мокроусова 6;

ул. Ленина 15, 17, 23, 25.

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