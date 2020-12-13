В Симферополе и Севастополе 14 декабря частично отключат электричество

Энергетики затеяли ремонт оборудования.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
14 декабря в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонта электросетей исчезнет ток.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Крымских Партизан, 3-9 (нечет), 19;
ул. Дмитрия Ульянова, 6, 8;
ул. Севастопольская, 74/1, 76
проезд Высоковольтный, 28, 15-17 (нечет);
ул. Генова, 124-140 (чет), 97-141 (нечет);
ул. Депутатская, 24-48 (чет), 9-25 (нечет);
ул. Амурская, 2-46 (чет), 1-89 (нечет);
ул. Глинки, 2-14 (чет), 1-7 (нечет);
пер. Карьерный, 32-48(чет), 15/7;
ул. Луговая, 6
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Лермонтова 1-4, 6, 8, 10, 12-а;
ул. Мичурина 1-11 (нечет), 12;
ул. Мокроусова 6;
ул. Ленина 15, 17, 23, 25.
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