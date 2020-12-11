В Черноморском районе браконьеры выловили больше 20 тысяч креветок. Фото: пресс-служба МВД по Крыму.

За крупный улов креветок на берегу озера Донузлав в Черноморском районе взяли под стражу двух браконьеров.

Мужчины проникли в порт под покровом ночи, чтобы установить снасти-ловушки. Чуть позже они попытались забрать добычу: в их сети попалось больше 20 тысяч черноморских креветок.

Их задержали, против браконьеров возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов.

- В результате незаконных действий подозреваемых государству причинен ущерб в размере свыше одного миллиона девятисот тысяч рублей, - пояснила официальный представитель МВД по Крыму Ирина Волк, слова которой приводит пресс-служба.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50