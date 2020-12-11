В Крыму мужчина поджег супружеский автомобиль из-за ссоры с женой

Расследование уголовного дела продолжается. Архив "КП"

В Крыму возбудили уголовное дело по факту покушения на убийства 48-летней жительницы Ялты, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

В пятницу супружеская пара отправилась на семейном автомобиле из Ялты в Алушту. За рулем машины была женщина. Во время пути они с супругом серьезно поссорились, и мужчина решил отомстить жене, подпалив машину. Женщина успела выбраться из горящего автомобиля, но все равно получила серьезные травмы. 41-летний супруг скончался на месте происшествия.

Сейчас следователи проводят проверку по факту преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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