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Крым поставил новый антирекорд по коронавирусу: плюс 333 зараженных за сутки

240 зараженных обратились за медицинской помощью самостоятельно
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

Коронавирус за сутки выявили у 333 человек в Крыму, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 18 человек переносят болезнь бессимптомно, 240 человек обратились за медицинской помощью самостоятельно, 93 ранее контактировали с зараженными.

С начала года коронавирус в Крыму подтвердили у 18 589 человек. Выздоровели с начала пандемии - 14 407 пациентов. При этом 362 человека скончались.

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