Симферополец устроил скандал в торговом центре, требуя «удалить запись» с тепловизора

Фото: Архив "КП"

Пьяный посетитель одного из торговых центров Симферополя перепутал тепловизор с видеокамерой и устроил скандал. Мужчина требовал у персонала ТЦ «удалить запись» с тепловизора. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Крыму Севастополю.

Дебошира задержали сотрудники вневедомственной охраны. Уточняется, что на пульт поступил сигнал из одного торгового центра в пригороде.

Тепловизор – прибор для дистанционного измерения температуры. Однако мужчина подумал, что это видеокамера.

- Получив ответ, что прибор имеет другое предназначение, гражданин начал вести себя агрессивно, угрожая работникам физической расправой и пытаясь разбить сканирующее устройство, - уточнили в Росгвардии.

Мужчину задержали. Ему 37 лет, ранее судим, находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанного передали сотрудникам полиции.

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