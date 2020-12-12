В Симферополе откроют две официальных точки торговли новогодними украшениями

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В Симферополе откроются две точки торговли новогодними игрушками и сувенирами. Как сообщили в пресс-службе администрации города, они появятся около Куйбышевского рынка и музыкального театра.

- К планируемой выставке-ярмарке ремесленников и крымских производителей «Зимняя сказка», которая будет проходить с 12 декабря, присоединится также организованная торговля по реализации продукции праздничного ассортимента. Торговые точки будут расположены на проспекте Кирова, 17 и на площади Куйбышева, возле крытого рынка, – уточнили в пресс-службе.

Точки торговли будут работать с 15 декабря до 7 января следующего года. Посетители смогут приобрести праздничные игрушки, украшения и сувениры, а также изделия из кожи, металла и глины.

Все мероприятия пройдут при соблюдении требований Роспотребнадзора, связанных с пандемией коронавируса.

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