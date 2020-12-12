На железнодорожном вокзале Симферополя начали устанавливать новогоднюю ель

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На площади около железнодорожного вокзала Симферополя начали устанавливать новогоднюю елку. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это та самая новогодняя красавица, которая прежде украшала центральную площадь имени Ленина.

- Ранее именно этот новогодний символ устанавливался в самом центре крымской столицы – на площади Ленина. В этом году предшественницу заменила новая новогодняя ель, которая уже радует своим ярким и светящимся видом всех горожан, – отметили в пресс-службе.

Монтаж и украшение ели займет несколько дней. В администрации уточнили, что символ праздника будет полностью установлен к 19 декабря, Дню Святого Николая.

Напомним, что главную ель Симферополя начли устанавливать 2 декабря на площади Ленина.

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