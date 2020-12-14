Погода в Крыму на 14 декабря: без существенных осадков и тепло до +15

Температура воды в Черном море +7°…+12°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 декабря на Крымском полуострове неяркий зимний день, потому что везде переменная облачность.

- В Симферополе без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный до 10 м/с. Днем температура воздуха +14…+16°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Днем тепло +13…+15°.

Температура воды в Черном море +7°…+12°.

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