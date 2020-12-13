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В Крыму выявили 351 новый случай коронавируса

15 человек переносят заболевание без симптомов
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Количество выздоровевших за сутки составляет 56 человек. Фото: Архив "КП"

Количество выздоровевших за сутки составляет 56 человек. Фото: Архив "КП"

За сутки коронавирус выявили у 351 человека, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, 15 человек переносят болезнь с бессимптомным течение. Из общего количества заболевших 268 выявлены при обращении за медицинской помощью, 83 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4817 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 56 человек, выздоровевших за весь период – 14 463 человека.

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