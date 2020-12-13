Видео, как в Симферополе спускают воду из уличных баков

В некоторых районах вода течет прямо по улицам. Фото: Архив "КП"

Пользователи соцсетей жалуются: на улицах Симферополя вдруг начали исчезать большие емкости с водой.

Ситуация с водой на полуострове и так не радует, так тут еще и баки отбирают. Очевидцы отмечают, что в некоторых местах воду из емкостей даже специально спускают по городским улицам.

- Вот как бежит вода на дорогу по ул. Луговая. Вот так мы ценим воду. А у многих сутками нет воды, - отмечает автор поста в сообществе «Черный список Симферополь».

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