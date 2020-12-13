Крымские ученые рассказали, как решить проблему с водой в Крыму

Водооборотный цикл заполняется постепенно. Фото: Архив "КП"

Крымские ученые предложили организовать водооборотный цикл для того, чтобы на полуострове стало больше питьевой воды.

Как сообщил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский, в районе села Красное нужно построить водозабор и перенаправить воду в Межгорный гидроузел, а благодаря Вилинскому и Ивановскому водозаборам вода вновь будет возвращаться в Симферополь.

- Этот водооборотный цикл заполняется постепенно. И когда он будет заполнен - то не будет исчерпывать воды, а будет крутиться в постоянном режиме. Таким образом, все дополнительные воды, которые попадают в русло реки Салгир , могут подаваться аграриям которые будут находиться ниже точки забора воды из реки Салгир, - заявил он в интервью «Вести Крым».

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