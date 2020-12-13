В Крыму выросла цена на сахар и подсолнечное масло

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На прилавках магазинов на полуострове резко подскочили цены на сахар и подсолнечное масло.

По данным Вести Крым, подсолнечное масло в среднем подорожало на 25–30%, а сахар - почти на 60%. Такой рост цен на эти товары специалисты отметили на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Сегодня килограмм сахара можно купить за 55-60 рублей, а масло – от 90 до 170 рублей за литр.

Заметим, по данным Крымстата, в Симферополе понизилась цена на бензин и дизельное топливо.

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