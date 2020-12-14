Где в Крыму нельзя лихачить с 14 по 20 декабря: Полный список локаций камер-треног

На трассах нужно соблюдать ПДД, чтобы избежать ДТП, Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стало известно, где в Крыму с 14 по 20 декабря установят камеры-треноги для слежки за автолюбителями.

В пресс-службе ГИБДД МВД по РК сообщили, что передвижные комплексы автоматизированной фиксации нарушений ПДД РФ «Кордон-М» будут работать на участках, где чаще всего случаются ДТП. График работы с 8.00 до 18.00.

Стражи порядка дали полный расклад по локациям, так нелюбимых автолюбителями, камер-треног. Любители езды с ветерком не любят получать извещения о штрафах, которым в шутку называют «письмами счастья». И порой дело доходит дело до конфликта. Например, на одной из трасс беззащитную треногу запенили огнетушителем, да вдобавок ославили в соцсетях, выложив ролик процесса «гашения».

Месторасположение камер-треног в РК с 14 по 20 декабря

Фото: скрин страницы сайта ГИБДД МВД по РК

Фото: скрин страницы сайта ГИБДД МВД по РК

Фото: скрин страницы сайта ГИБДД МВД по РК

Фото: сайта ГИБДД МВД по РК

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