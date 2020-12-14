Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта Симферополя откроют через год

Аксенов назвал причину переноса открытия Центра олимпийской подготовки РК. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Открытие Центра олимпийской подготовки РК, возведенного в Симферополе, перенесли на год. Перенос связан с техническими нюансами.

- В частности, работами по укреплению фундамента, требованиями по усилению конструкции и так далее. Тем не менее, подрядчик обязуется закончить работу раньше назначенного срока, - цитирует главы Крыма Сергея Аксенова Крым 24.

Строительство центра проходит в рамках Федеральной целевой программы. Стоимость контракта составила 1 миллиард 32 миллиона рублей. Средства на эти цели выделили из федерального бюджета.

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