В Крыму выявили 349 новых случаев коронавируса

Выздоровевших за сутки составляет 19 человек. Архив "КП"

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировали 349 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, 10 заболевших переносят болезнь бессимптомно.

- Из общего количества заболевших 289 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 60 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил он.

Заметим, за истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики обследовано 4700 человек. Выздоровевших за сутки составляет 19 человек, выздоровевших за весь период – 14 482 человека.

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