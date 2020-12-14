В Крыму появился государственный природный заказник «Озеро Бараколь». Фото: пресс-служба Минэко РК.

В районе села Наниково под Феодосией закончили создание государственного природного заказника «Озеро Бараколь» по постановлению Совета Министров Крыма. Площадь охраняемой территории составила 243,2759 гектаров.

Заказник создан с целью комплексного сохранения уникальных ландшафтов с галофитными и степными сообществами восточного Крыма. Он находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов РК.

- Баракольская котловина, как и генетически связанная с ней Коклюкская горст-антиклиналь, — уникальное геологическое и геоморфологическое образование региона, имеющее научное и учебно-познавательное значение, - цитирует пресс-службу ведомства Крымское информационное агентство.

Среди представленной из 235-и видов флоры Заказника 7 занесены в Красную книгу Крыма, а 4 – в Красную книгу России.

Помимо этого, там обитают около 10 видов млекопитающих. В периоды наполнения озера водой на охраняемой территории можно встретить до 113 видов птиц, 5 видов земноводных и пресмыкающихся, 35 видов животных, занесенных в Красную книгу Крыма.

- Минприроды Крыма продолжает работу в данном направлении, особо охраняемые природные территории будут создаваться для сохранения уникальной природы полуострова, - уточнили в ведомстве.

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