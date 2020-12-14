"Горячие" линии министерств и служб холодны к обращениям крымчан

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал назначить в каждом министерстве ответственного за работу «горячих» линий. Крымчане жалуются, что реакции на звонки нет никакой, либо службы переадресовывают обращения друг другу.

- Зачастую по в значительному количеству обращений в конце все службы разводят руками и говорят, что не знают к кому обратиться, а у людей как не было тепла и воды, так и нет, - подчеркнул Аксенов. - Мы создали небольшую рабочую группу, чтобы провести расследование, кто и как отреагировал.

Аксенов заверил, что наказание понесут руководители служб, а не исполнители. Но в каждом министерстве и ведомстве должен быть ответственный по работе «горячих» телефонных линий, чтобы персонально предъявлять претензии.

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