В Симферополе закольцевали систему централизованного водоснабжения

Вода с западных границ Симферополя пойдет на восток. Фото: ГУП "Вода Крыма"

Система централизованного водоснабжения Симферополя и ближайшего пригорода закольцована, и вода из подземных водозаборов в Бахчисарайском районе будет подаваться в восточную часть города и Добровскую долину. Об этом сообщил директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. - Сегодня будет последний сброс воды, она будет сливаться до обеда, после этого мы впервые в Симферополе получаем кольцо водоснабжения города, что вода из Вилино может доходит аж до Заречного, - подчеркнул он. - Сейчас Симферополь получает 65 тысяч кубометров из подземных источников и 55 тысяч - из водохранилищ. В связи с пусконаладочными работами несколько раз проводился сброс воды в районе улицы Беспалова, на этой неделе для промывки системы залповый сброс предстоит в поселке Гресовский. Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50