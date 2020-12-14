В Крыму отремонтируют тоннельный водовод Южного берега

В Крыму отремонтируют тоннельного водовода Южного берега Фото: Архив "КП"

В Крыму планируется ремонт тоннельного водовода Южного берега в рамках реализации ФЦП.

- Предполагается строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи, реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма, реконструкция водовода Феодосия-Судак, актуализация Единой системы водоснабжения и водоотведения Республики Крым, - сообщила зампредседателя Совета министров РК, министр финансов Ирина Кивико во время парламентских слушаний по проекту о бюджете РК.

Напомним, жителям восточных микрорайонов Симферополя и населенных пунктов Добровской долины сегодня начнут подавать воду из подземных источников.

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